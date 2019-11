La reforma fiscal no va a solucionar todos los problemas. El déficit este año será de 5,8 % del PIB y no será hasta el año entrante cuando baje a 4,9 % del PIB. En 10 años, la deuda pública creció un 75 % para financiar el creciente gasto ordinario. Lo triste es que ese endeudamiento no fue para infraestructura.