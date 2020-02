Ello no debería sorprender. En los últimos 250 años, casi todos los empeños humanos han experimentado profundos cambios, excepto la democracia. Votamos cada cuatro años, más o menos, por candidatos sobre quienes no sabemos mucho, y lo hacemos en persona, por lo general con lápiz y papel. El proceso lo conducen los partidos políticos, que a su vez suelen no ser plenamente democráticos. Elegimos grupos de personas conocidas como parlamentarios, quienes se reúnen en ornamentadas salas y, siguiendo reglas arcanas, discuten largo y tendido y con gran teatralidad acerca de temas que conocen solamente de manera superficial. Emiten muchas chispas que rara vez iluminan. Innumerables problemas sociales y económicos siguen sin resolverse. Cuatro o cinco años después, el ciclo comienza una vez más.