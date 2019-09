Vuelvo a la Costa Rica cuando no había ni televisión pública ni tarjetas de crédito. Por las noches, la muchachada se juntaba en algún sitio céntrico, alumbrado por un farol público, a hablar de todo tipo de asuntos. Uno trataba de estar siempre con el grupo para disfrutar la ocasión, enterarse de las últimas noticias y chismes o, cuando menos, para que no hablaran mal de uno. A eso de las 8 p. m., algunos (los de familias más acomodadas) solían ir al cine del pueblo. Los demás optaban por irse a la casa, a dormir, a repasar un poco la materia de la escuela o colegio o, en mi caso, a escuchar el programa Rendez-vous musical, de Radio Titania, que, casi sin anuncios y durante una hora, difundía “la música que llegó para quedarse”, con canciones de Edith Piaf (¿recuerdan “Rien de rien”?), Domenico Modugno (Nel blu dipinto di blu), Charles Aznavour (La bohemia), Frank Sinatra (I've got you under my skin), Johnny Mathis (Misty), Lucho Gatica (No me platiques más) y piezas de Glenn Miller, Henry Mancini y Burt Bacharach, entre otros.