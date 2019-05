Para muestra un botón: el asunto del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Me he puesto a hacer el seguimiento, y no hay mes que en televisión no se estrene algún programa sobre el nazismo, en el supuesto de que tal estrategia impedirá el olvido y la repetición, cuando, a juzgar por lo que vemos día a día, lo que se produce es la saturación y el negacionismo. Lo que falta es dosificar y actualizar la memoria.