En ese documento oficial, Díaz alega que en diciembre del año pasado la Policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), que fue despojada de la personería jurídica el 13 de diciembre del 2018. Pero lo que hizo la Policía no fue intervenir la oenegé Cinco, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal —una consultora de servicios ambientales—, que están inscritas en el Registro Mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada oenegé.