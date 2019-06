Eso no ha cambiado, en lo esencial, y si cambio viniera, no impactaría el desempleo de hoy. Pero no hay peligro. No hay cambio. Lo que sí hay es una futura agencia. Eso es lo risible. Eso es lo triste. Sin embargo, no por falta de ilusión callará mi pluma. Llegados a este punto, no me queda otra que parodiar a Bécquer, en su “Rima VII”, porque, postrados por las enfermedades crónicas de nuestras ideologías seniles “una voz, como Lázaro, esperamos que nos diga: ‘¡Levántate y anda!’”.