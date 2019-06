La retirada estadounidense de Oriente Próximo, tras dejar vía libre a Rusia para hacer pie en la región, no hizo más que intensificar la preocupación de Japón por su propia seguridad, y no solo en relación con Corea del Norte. China (segunda economía más grande del mundo y hogar del 20 % de la población mundial) podrá ser un socio comercial vital para sus vecinos regionales, pero sus acciones agresivas, desestabilizadoras y en general no estorbadas en los mares circundantes plantean serios riesgos para la región.