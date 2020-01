Las cartas llegaron a nuestro correo cartas@nacion.com pocos días después de una serie de reportajes en los cuales este medio reveló que en el 2018 se desaprovechó el 60 % de los donantes cadavéricos. El 45 % de las veces por la no conformación de los equipos quirúrgicos, debido a que para el personal no es obligatorio acudir al llamado “porque no se paga la disponibilidad”.