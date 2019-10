País postrado. Un año después de la imposición del estado de sitio de facto, el país sigue postrado y no se vislumbra ninguna solución económica, sino más bien dos años más de recesión, si antes no hay una negociación política. Sin embargo, ni la inercia de la crisis económica ni la presión externa son suficientes para promover una salida política, si no hay más presión cívica, no solo del movimiento azul y blanco, que desafía el estado de sitio, sino también de los grandes empresarios, que representan el músculo más dinámico de la economía nacional.