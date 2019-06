Hombres monologando. Valga de ejemplo las explicaciones que dan los señores, periodistas, sociólogos, filósofos, etc. sobre el feminismo y el cuerpo femenino. Valga también de ejemplo las reuniones sociales en las cuales se escucha a la chica con expresión de “en realidad no te estoy escuchando, solo soy condescendiente” o los diálogos que en realidad son monólogos entre un hombre y una mujer: la mujer escucha esa especie de rotativo autorreferente con paciencia clarisa de quien estuvo ya ahí y conoce el desenlace de memoria, pero tiene que poner cara de “¿de veras?, no lo sabía”, no vaya a ser que crea que ella sabe más que él.