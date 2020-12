En otros términos, dicha forma de eutanasia consistente en asistir o colaborar en el suicidio de otra persona es atípica e impune en nuestro país; es decir, no está prohibida y no existe riesgo de una sanción de prisión contra quienes lleven a cabo esa colaboración motivados por un sentimiento compasivo. Lo dicho no descartaría que puedan requerirse eventuales responsabilidades indemnizatorias ante los tribunales civiles contra quienes brindaron la ayuda.