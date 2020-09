Robert, la noche anterior, me había dicho por teléfono que estaba recuperándose. Muy pronto abandonaría la Unidad de Cuidados Intensivos y esperaba estar de nuevo en la calle, viendo a sus pacientes. No obstante, me dijo que prepararía su retiro cuanto antes. Pensaba jubilarse en el norte de Florida, cerca de su hija Marie, enfermera, su yerno Manuel y de su hermoso nieto Dylan.