Volvieron juntos a la casa, cenaron. Siguió haciendo preguntas hasta la medianoche. El asunto de las protestas no se le iba de la cabeza. Antes de dormirse, envió un mensaje a una amiga, que la madre encontró después en el teléfono: «…dónde está el respeto hacia nuestra patria. Es Nicaragua, no es cualquier basura. Somos nicaragüenses. Somos uno solo. Contra eso no podrán nunca jamás».