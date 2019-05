Informe de EE. UU. Un informe titulado How China’s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World (Cómo la agresión económica de China amenaza la propiedad intelectual de los Estados Unidos y del mundo), publicado en junio del año pasado por la Oficina de Política Industrial y Comercial de la Casa Blanca, expone con gran detalle los casos que han conducido al gobierno de los Estados Unidos a cuestionar buena parte de las prácticas comerciales de China.