El mundo no termina de justipreciar la enorme ruptura que supone el advenimiento del dinero plástico en nuestras sociedades, programadas y entrenadas para comprar compulsiva, irracionalmente. La tarjeta de crédito nos ofrece la posibilidad de una gratificación inmediata, ya mismo, illico, en el momento en que me acomete el antojo adquisitivo. No hay que esperar: blandimos nuestra tarjeta y toda cosa puede ser nuestra.