Pero ambos supuestos son claramente errados. Aunque el riesgo de una guerra total parezca bajo, no hay razones para creer que las relaciones entre Estados Unidos e Irán volverán al statu quo anterior. La idea de que un ataque sin víctimas a dos bases iraquíes baste para satisfacer la necesidad de represalia iraní es sencillamente ingenua. Esos cohetes iraníes no fueron sino la primera andanada en una respuesta que se irá intensificando conforme se acerque la elección presidencial estadounidense de noviembre. El conflicto no se detendrá y puede incluir agresiones a través de intermediarios regionales (incluidos ataques contra Israel), enfrentamientos militares directos sin llegar a guerra declarada, intentos de sabotaje contra instalaciones petroleras sauditas y de otros países del Golfo, obstáculos a la navegación por el Golfo, terrorismo internacional, ciberataques, proliferación nuclear, etcétera. Cualquiera de estos elementos puede llevar a una escalada no intencional del conflicto.