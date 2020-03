Yo relaté, en el libro citado, las ocho ventajas de comprar los servicios de la empresa privada hasta el 2013. Considero que, vista la experiencia, no es conveniente continuar aumentando la burocracia de la Caja, por las prebendas que tienen sus trabajadores comparados con los privados. Si la decisión se tomara porque los servicios privados son deficientes, entonces, no habría objeción, pero no es la causa. Por cierto, en ningún momento se habla de pasar los hospitales de la Caja a manos privadas. Por supuesto, habrá siempre algunos disconformes, pero también los hay en las otras clínicas de la Caja. Los sistemas de salud universales de los países citados tienen un porcentaje de disconformes que puede llegar al 20 %.