The Death of Expertise ("La muerte del conocimiento experto”) es el revelador título de un libro del 2017 escrito por Tom Nichols, profesor del US Naval War College. Nichols da en el blanco. Érase una vez cuando la gente prestaba atención si el que hablaba era médico o profesor. Hoy, quien ha hecho una “investigación” de media hora en la Internet dice saber tanto como ellos. Todo experto que con confianza afirme x con base en décadas de estudio puede ser rebatido por miles de personas que vía Twitter o Facebook afirman que, según “su experiencia”, lo correcto es y.