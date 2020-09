En muchos países que se encuentran bajo regímenes populistas de derecha —piense, por ejemplo, en Hungría o Polonia— no existe una oposición unificada y los partidos pueden proponer una variedad de políticas como alternativas a lo que ofrece el gobierno (y no todo lo que hace un régimen populista de derecha es autoritario per se). Sin embargo, cuando están en juego los principios políticos básicos, la oposición debe, de manera determinante, unirse y señalar claramente a los ciudadanos que la situación ha pasado más allá de un desacuerdo político común y corriente.