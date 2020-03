Acompañados. El papa Francisco nos recordó que no estamos solos, hay tantos que se preocupan por nosotros en los hospitales, en el servicio de limpieza, en el trabajo para que otros tengan que comer, los que arriesgan su vida para llevar alivio, tantas personas religiosas que acompañan a los enfermos, a las familias o a los muertos. No estamos solos porque hay quienes trabajan para hacer planes y protocolos en aras de ayudarnos a salir de la crisis. Tantos usan su conocimiento para producir una vacuna o entender mejor la enfermedad que nos ataca. Tantos que no duermen para que otros lo puedan hacer. Hay tantos que rezan y otros ponen todo su cuidado para que no enfermemos. Hay tantos más, anónimos, quienes con su compañía y cercanía nos hacen sonreír y aliviar nuestras penas.