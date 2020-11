No es «el postre» que se hace si sobran tiempo y recursos luego de gestionar los procesos a cargo. Comunicar es gestionar. No es el cuento de la gestión. Comunicar es gobernar, no es la invención y difusión de una narrativa o relato del gobierno. No existe eso de «gobernamos bien, pero comunicamos mal». Si comunica mal, gobierna mal, porque su ininteligible actuar es, entonces, hecho de espaldas al soberano, al que debería incluir y rendir cuentas.