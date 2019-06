El resultado, entonces, es que Rusia no solo no se ha modernizado como debía; también se enredó en conflictos regionales que han precipitado una crisis con las potencias de las que depende su propio desarrollo. Esto la ha obligado a depender cada vez más de China, aunque sabe que volverse un socio menor de su vecino del este no es una manera deseable de avanzar. De uno u otro modo, Rusia debe encontrar la manera de restablecer las relaciones con Occidente. Esto no puede suceder de inmediato, dado que el conflicto con Ucrania sigue siendo una cuestión candente; pero debe estar en la agenda a largo plazo.