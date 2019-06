Confianza. ¿Por qué, entonces, la resistencia a las ideas de la libertad? A mi juicio, porque surgen de la particular naturaleza sicológica de ciertas personas. Gloria es un espíritu libre porque tiene confianza en sí misma. Su ideología surge de su estructura sicológica y no al revés. Gloria no le teme a la vida. No obstante, hay innumerables personas que están llenas de pánicos y prefieren sentirse protegidas por una entidad superior.