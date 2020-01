Día de la fatalidad. Doña Ivania, la madre, morena como Sandor, no tendrá más de 35 años. Trabaja como empleada doméstica. Quizás no alcanzaba los 20 cuando tuvo al hijo monaguillo que luego querría ser sacerdote. Su único hijo. Su vestido color fucsia lleva un tenue estampado floral en el pecho, y luce un collar de cuentas oscuras del que pende lo que puede ser un escapulario. Su mirada, dirigida al ojo de la cámara, y por tanto a nosotros, es firme y serena: “Cuando le dispararon, él estaba en una barricada con mi sobrino, de aquí de esta casa como a tres cuadras para abajo. Siempre que salía, me decía muy serio: 'Si no vuelvo, es que me fui con la patria’. Entonces, vieron que venían los paramilitares. ‘¡Corrámonos, Sandor!’, le dijo mi sobrino. Pero ya lo habían herido. Fue llevado al hospital… y ya como a la media hora, más o menos, el doctor sale y me dice que él había fallecido, que la bala le tocó el pulmón, le tocó el corazón… Una madre puede quedarse ronca de tanto gritar exigiendo justicia, aunque con eso ya sé que no me lo van a revivir".