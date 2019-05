En su libro Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (Destinados a la guerra: ¿pueden Estados Unidos y China evitar la trampa de Tucídides?), Graham Allison, de la Universidad de Harvard, examina 16 rivalidades históricas entre una potencia emergente y una establecida, y halla que 12 terminaron en guerra. Evidentemente Xi quería que prestáramos más atención a las otras cuatro.