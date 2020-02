El problema no es de índole legal. La Constitución de Sudáfrica garantiza el acceso a servicios de salud reproductiva y la Ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (CTOP, por sus siglas en inglés) permite el aborto hasta la duodécima semana de gestación. No obstante, los abortos no seguros siguen superando a los seguros en una proporción de 2 a 1.