Entendamos por “cultura” todo lo que hace el hombre, incluidos prácticas, hábitos, anhelos y castillos en el aire. En Dubái, debe haber muchos, pero no importa, avancemos con la imaginación de Tomás Moro, quien todavía no se atrevía a soñar con inteligencia artificial, pero donde, igual, “hay una bula papal según la cual los que se ríen de nosotros quedan excomulgados”. Y, ojo: tonto no era, porque afirma que en ese otro mundo “impulsan la libertad y el cultivo de la inteligencia, en lo cual creen que se fundamenta la felicidad”.