Estancamiento salarial. Este cálculo no incluye a quienes, teniendo trabajo, desean cambiar, que es otro tipo de problema, aunque menos grave que no tener trabajo del todo o estar subempleado. Sin embargo, la suma de los desempleados más los que desean cambiar de empresa nos da una idea de la presión que ejercen los oferentes de trabajo en el mercado laboral. A esto se le llama tasa de presión general, y, en Costa Rica, ha venido creciendo más rápidamente que la de desempleo, lo cual indica que cada vez hay más personas deseosas de cambiar de trabajo y no lo logran.