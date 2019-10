A los 45 demócratas del Senado no los ponía contentos que Clinton jurara en falso ante un tribunal, obstruyera la justicia y tuviera una relación sexual extramatrimonial con una becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Pero no creían que ese comportamiento fuera motivo para una destitución del cargo. El comportamiento no era lo suficientemente escandaloso como para superar su lealtad política a un presidente que seguía siendo popular entre los votantes.