Ahora bien, no fue la creciente rivalidad con China lo que debilitó a Occidente. En todo caso, la caída de Occidente ha sido impulsada casi por completo por acontecimientos internos a ambos lados del Atlántico, particularmente —aunque no exclusivamente— en el interior del mundo anglosajón. El referendo del brexit y la elección del presidente Donald Trump, en el 2016, marcaron un quiebre definitivo en el compromiso transatlántico con valores liberales y un orden global basado en reglas, pregonando el renacer de una obsesión estrecha de miras por la soberanía nacional que no tiene futuro.