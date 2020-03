Esa es la razón por la cual están convencidos de que Costa Rica se desplomará si les tocan los salarios, ya sea porque las matas Ex nihilo diminutus no están en tiempo de cosecha o, como ahora, porque una cantidad considerable de tales funcionarios deben irse a sus casas a cuidarse para no contraer la covid-19, pues sus servicios no son necesarios por el momento —igual que los de camareros, mucamas, guías turísticos, animadores en actividades especiales, DJ, empleadas domésticas, cocineros, chefs, traductores, iluminadores de fiestas y un largo etcétera— o porque pueden desempeñarse de forma remota.