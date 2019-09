A la pregunta de si estaba de acuerdo con legalizar el aborto en el país, Orlich cautelosamente respondió: “Creo que nuestra Iglesia católica debe decir la última palabra sobre el particular. Considero que en última instancia la conciencia nacional ha de decir si debe legalizarse o no el aborto. Me limito a comentar, únicamente, que este constituye ya un grave problema”.