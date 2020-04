Sin embargo, hasta ahora, la Unión Europea no ha desempeñado un papel prominente en la respuesta global a la covid-19, lo cual no debe sorprender: en las crisis que amenazan la propia existencia, la gente tiende a volverse hacia lo que conocen mejor, y lo que conocen mejor es el Estado nación. Pero si bien las Estados nación de Europa pueden desempeñar un papel de gestión inmediata de la crisis, no pueden solucionarla.