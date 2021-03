Hay dos tipos de corrupción: la activa y la pasiva. En la primera, yo planeo y ejecuto con método y frialdad una estafa multimillonaria. En la segunda, me limito a llegar tarde a mi trabajo, en perder el tiempo, en ver en el monitor el último partido del Real Madrid o, quizás, pornografía, o acaso me dedique a mandar cartas a gentes que no tienen absolutamente nada que ver con la función que estoy llamado a desempeñar.