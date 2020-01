No hay ninguna razón por la cual Irán y Estados Unidos no puedan estar en paz. Al construir sobre el acuerdo nuclear del 2015 y sus muchos intereses comunes, todavía es posible una nueva relación. Pero, tras la represalia de Irán, es especialmente urgente que la Unión Europea no siga a la imprudente administración de Trump en una escalada que podría resultar en una guerra.