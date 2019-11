La experiencia de don Rodrigo brindará todos sus frutos solo si cuenta con un respeto que doña Rocío no siempre tuvo. Se necesita valor, y no solo en Hacienda. En estos tiempos de incertidumbres internacionales, cuestionamientos institucionales, crisis fiscales, desaceleración económica y agotamientos políticos, no existe nada más peligroso que la aversión al riesgo.