Tradición dedicada al paisaje. Una vecina me decía lo molesto que es despertarse con los ruidos de los pájaros. En su caso, yigüirros cerca de su ventana. Hay gente que prefiere la radio al silencio. A mí, en lo particular, me molesta el ruido de los tráileres, autos y autobuses de la calle desde buena mañana.