¿Que el recorte de las pensiones de privilegio no son la solución al problema fiscal del país? Por supuesto que no. Ese no es el punto. El problema fiscal del país es un abismo como el tonel de las danaides que, carente de fondo, no rebosaba ni con la sangre del mundo entero. Eso lo sabemos bien. No es para resolver la crisis fiscal del país que las pensiones “a lo Rockefeller” deben ser recortadas. No será esta medida la que nos sacará de la pobreza y nos catapultará al nivel de bienestar del primer mundo.