Una vez más, el cine corrió a divulgar el mensaje urgente para la ocasión: no more hanky panky. El sexo, solo en el contexto conyugal y doméstico. Toda aventura o transgresión será implacablemente castigada. Así, rompieron récords de asistencia películas como Atracción fatal (con Michael Douglas y una demencial Glenn Close), Bajos instintos (de nuevo, Michael Douglas exhibiendo sus posaderas con Sharon Stone), y luego producciones como Miradas en la despedida, Una helada temprana, Vivir hasta el fin, Los amigos de Peter, Filadelfia, Muchachos, Gia, Un año sin amor… todos portadores de la misma advertencia: el sexo «transgresivo» acarrea la muerte, quédese en casa, no mueva un dedo, no se exponga, todo sexo es inherentemente riesgoso y letal, no respire, no pestañee, no viva, no sea.