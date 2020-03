Es una manera de vivir que se practica, se ensaya, se entrena, se aprende. ¿Por qué en nuestros sistemas educativos no se enseña el amor? La idea no es tan descabellada como parece. Después de todo, el amor es un saber, el saber de los saberes, el más alto saber de que la criatura humana es capaz. Un saber para los otros, un saber sobre y para la vida. Deberíamos incluir una propedéutica del amor en nuestro currículum escolar. ¿Por qué no? Con lecturas selectísimas, ejercicios prácticos, talleres y toda suerte de mediadores pedagógicos.