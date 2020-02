Según el estudio Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility?, publicado en el Oxford Review of Economic Policy, en el 2016, una pobre asignación de prioridades, sobrecostos o atrasos en proyectos de infraestructura se traducen en destrucción de valor económico y en un incremento en la presión fiscal que no se ve compensada por los beneficios generados por las obras públicas.