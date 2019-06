El costo del financiamiento en el 2019 no será bajo y los recursos externos no serán para fines de la balanza de pagos, sino para evitar mayor estrujamiento del crédito en el sector productivo debido al desequilibrio fiscal. Pero, difícilmente, saldremos de la actual crisis de empleo si no racionalizamos el gasto público, cerramos instituciones que no generan valor, abrimos monopolios y atacamos las pensiones millonarias. Los que piensan que con la aprobación de la reforma fiscal vamos a hacer crecer la economía están equivocados. Si todos nos ordenamos, no será hasta el 2023 cuando se estabilizará el crecimiento de la deuda del gobierno.