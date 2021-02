Y me referí al «infotainment, cuyo lente siempre prefiere la entretenida locuacidad del bufón». Cuatro años después, en el editorial del 21 de enero, Karen Attiah, editora de «Opinión» de The Washington Post, lo dijo sin paliativos: «Los medios desempeñaron un papel en el ascenso de Trump. Es hora de que asumamos responsabilidades (…). No ha habido grandes esfuerzos como industria para examinar sistemáticamente el papel que desempeñamos en el viaje de Estados Unidos al borde del abismo».