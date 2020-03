Para la prueba de idioma en el bachillerato, escogí inglés, pero las exigencias no eran muchas. El estímulo por aprenderlo me vino de la radio porque transmitía viejas piezas cantadas por a young man by the name Frank Sinatra, y comenzaban a aparecer las nuevas de otro joven, de nombre Elvis, a quien seguirían Los Beatles y The Rolling Stones.