Pero hay que ir a más. No solo se trata del “rearme moral” o de la eliminación de las visas estadounidenses o europeas. No es suficiente. Es necesario poner trabas legales a la corrupción. En Dinamarca, por ejemplo, la comisión que estudia y asigna las subastas está constituida por expertos que no tienen acceso a los que ofrecen sus servicios y viceversa.