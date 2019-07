Merece la pena recordar que, además de sus objetivos de no proliferación nuclear, el PAIC también apuntaba a reintegrar a Irán a la comunidad internacional. Al igual que los europeos, la administración Obama reconoció que no había funcionado su estrategia de aislarlo y que no era una opción otra guerra en la región. Sin embargo, al revertir el rumbo, Trump ha eliminado el único camino de avance viable.