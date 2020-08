Me gusta que sea (teóricamente al menos) prudente, y prefiera bajar el gasto antes que subir los impuestos, y que haya mudado la sede diplomática a Jerusalén, aunque me irrita su fanfarronería hiperbólica y su actitud de bully incapaz de comprender que los daneses no quieran vender Groenlandia o a los socios de la OTAN no les guste ser maltratados públicamente.