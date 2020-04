“¿Donde está Ortega?”, preguntaba la semana pasada el diario estadounidense The New York Times. Y, la verdad, es que a los nicaragüenses no les interesaba saber si Ortega estaba viendo una serie de Netflix en su televisión o en cuarentena con la familia, lo que cuestionan los ciudadanos es el desgobierno del régimen en una emergencia, durante la cual un presidente ausente y una vicepresidenta omnipresente están empujando al país hacia una catástrofe nacional.