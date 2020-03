Si bien muchos de los afiliados globales de Heartbeat claramente no siguen estas reglas, parece que la presión legal y el mayor escrutinio en Estados Unidos ha tenido cierto efecto, a pesar de las fuertes protecciones de la libertad de expresión de Estados Unidos. Eso significa que, sin duda, hay lugar para una acción más ambiciosa en la Unión Europea. No puede estar bien que la mayoría de los países de la UE exijan una licencia para vender vitaminas, pero no para practicarle a una mujer embarazada un ultrasonido. Todos los países que investigamos tienen leyes o regulaciones que prohíben la publicidad falsa o engañosa de bienes o servicios; sin embargo, no encontramos ninguna evidencia de demandas legales contra los CPC bajo estas reglas fuera de Estados Unidos.