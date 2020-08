En cuanto a tipos de gobierno, es procedente recordar algunos pensamientos de Pericles, extraídos de su famoso discurso fúnebre por los primeros caídos en la guerra del Peloponeso, según refiere Tucídides: “Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es la democracia (…), si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en la vida pública, un respetuoso temor es la principal causa de que no cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las que, aun sin estar escritas, acarrean a quienes las infringen una vergüenza por todos reconocida. El respeto a las leyes no escritas o naturales evidencia el alto sentido moral de un pueblo”.